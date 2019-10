Fahrerin schwer verletzt

Die Fahrerin eines Kleinwagens erlitt schwere Verletzungen, als sie, so die Polizei, auf der B 421 bei Panzweiler an der Kreuzung Gassenhof die Vorfahrt eines SUVs missachtete. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Blankenrath mit der Rettungsschere befreit werden. Lebensgefahr bestehe, so heißt es in der Polizeimeldung, glücklicherweise nicht. Die Frau und der ebenfalls verletzte SUV-Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand hoher Sachschaden. Im Einsatz waren das DRK sowie 38 Feuerwehrleute aus dem Raum Blankenrath und die Zeller Polizei.

Foto: Polizei