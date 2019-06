Gartenmauer beschädigt

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ochtendung. Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag auf der A 48 kurz vor der Anschlussstelle Ochtendung - Fahrtrichtung Trier - tödlich verunglückt.Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Autobahnpolizei Mendig, kam ein 68-jähriger, niederländischer Motorradfahrer in einer langgezogenen Linkskurve zu Fall und prallte in die Schutzplanke. Der Mann erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er…