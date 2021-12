Gutes kann man an jedem Ort tun

Der Nikolaus – ein guter Mann – und das Nikolaus-Team – eine starke Truppe – passen seit rund 20 Jahren bestens zusammen. Der Heilige Mann gilt als der Schutzpatron der Kinder und das Team, das sich in und um Bremm zusammengefunden hat, das den Namen des Nikolaus trägt und Kinder in der Region finanziell unterstützt, die krankheitsbedingt nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, passen wirklich bestens zusammen. Immer am ersten Adventwochenende wird im Rahmen eines Nikolaustreffens Kassensturz des jährlichen Spendenaufrufs gemacht. Hier beweisen die Frauen und Männer des Nikolaus-Teams im wahrsten Sinn des Wortes ihre Verlässlichkeit.

Das alljährliche Nikolaustreffen auf dem Waldplatz Geul bei Bremm musste zwar heuer aufgrund von Corona ausfallen, aber Gutes kann man ja auch an jedem anderen Ort tun. Und das machte das Nikolaus-Team Bremm kurzerhand auf einem Weihnachtsmarkt in St. Aldegund. Insgesamt 3.000 Euro konnten die Frauen und Männer an Jeremy aus Düngenheim übergeben. Der Junge ist stark entwicklungsverzögert, taub und Autist. Die Verständigung läuft ausschließlich über Zeichensprache, da er auch nicht sprechen kann. Jeremy kam mit dem seltenen Genfehler "Waardenburg Syndrom" auf die Welt. Neben der Gehörlosigkeit ist auch eine weiße Stirnlocke ein Merkmal des Genfehlers. Nach einer humangenetischen Untersuchung wurde festgestellt, dass dieser noch nicht erforscht ist und somit auch keiner weiß, wie sich Jeremy entwickeln wird. Mit Hilfe der Spende hoffen die "Nikoläuse" ein Stück seines Weges positiv mitzugestalten.

Und die Aufgabe für die kommenden zwölf Monate steht bereits: Das sogenannte "Spendenkind 2022" wird Maya Kaiser sein. Die Elfjährige wohnt ebenfalls in Düngenheim. Das seltene "Pallister Killian Syndrom" beeinträchtigt ihre Entwicklung und lässt nur kleine Fortschritte zu. Maya ist kognitiv stark beeinträchtigt und in ihrer Entwicklung einem Kleinkind sehr nahe. Auf dem linken Ohr ist sie zudem taub. Mit speziellen orthopädischen Schuhen und Orthesen hat die Eljährige vor drei Jahren laufen gelernt und mit gezielten Therapien und Förderungen wird versucht das gesamte Potential von Maya zu fördern.

Das Spendenkonto des Nikolaus-Teams Bremm: bei der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück: IBAN: DE 635 87512300032813800 Weitere Informationen: www.facebook.com/Nikolausteambremm

Foto: Markus Kroth