Kinomacher ausgezeichnet

Patin des Vereins ist Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, die den Preis am 25. August live im SWR-Fernsehen den Vorsitzenden Günter Scheid und Birgit Theresa Koch überreichen wird. Bei Dreharbeiten in Zell war Fürstin Gabriela beeindruckt von den Kinoräumen, den Menschen, die das Filmtheater gebaut haben und jetzt das Programm gestalten. "Was mir besonders gut gefällt ist, dass Sie ein Projekt verwirklicht haben, dass Menschen in der Gemeinde und Region zusammenbringt", lobte sie die Aktiven. "Mit dem Projekt haben Sie etwas kulturell sehr Wertvolles geschaffen. Als ich von der Geschichte des Kulturkinos hörte, war ich sofort begeistert und wollte unbedingt Patin werden."

