KulturKino ist jetzt »vierstellig«

Als Maria Sütterlin mit ihrem Mann Frank die Alte Schule in Kaimt betrat und zwei Karten für den Film "Die Frau in Gold" lösen wollte, wurde sie von Günter Scheid und dem Team des KulturKinos überrascht. "Sie sind die 1.000. Besucherin in unserem Kino", strahlte der Vorsitzende des Kinovereins und drückte der Jubilarin einen Blumenstraß und ihrem Mann eine Flasche Sekt in die Hände. "So macht Ehrenamt Spaß", freuten sich die Kinomacher nach den ersten 39 Vorführungen und schauten mit Zuversicht auf die kommende Spielzeit.

Foto: BTKoch

www.kulturkinokaimt.de