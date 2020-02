Mit Drogen "unterwegs"

Filialen schließen, Beratung geht online

Kreis Bitburg / Prüm. Die Raiffeisenbank Westeifel schließt ihre Filialen in Daleiden und Waxweiler. Die Kunden wollen das nicht hinnehmen und demonstrierten in der Niederlassung in Arzfeld, wo der Vorstand zeitgleich die Wachstumszahlen der Bank vorstellte (wir berichteten aktuell). Hier die Hintergründe.