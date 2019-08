Motorradfahrer kollidiert mit Pick-Up

Sekt Gala Eröffnung: Gute Stimmung trotz Regenschauern

Stadt Trier. Trotz einiger teils heftiger Regenschauer ließen sich die Besucher des Eröffnungsabends der Sparkassen Sekt-Gala vor dem Kurfürstlichen Palais in Trier die Stimmung nicht vermiesen und feierten zur Musik von Achim Weinzen, Jomtones unplugged und DJ Carnage bis tief in die Nacht. Die viertätige Veranstaltung im Palastgarten wird am heutigen Samstag ab 16 Uhr mit dem Duo Wollmann & Brauner musikalisch ab 16 Uhr fortgesetzt, ehe ab 19 Uhr die Suredreams mit ihrem Motown Pop für beste Unterhaltung sorgen werden. Zum Abschuss spielt auch am Samstag DJ Carnage.