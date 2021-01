Neue Leitende Ã„rztin der Radiologie

Before our blog writing service hires a writer, we test him or her to make sure the person is the best-qualified specialist we need. Our assessment system is quite strict. Our essay writing service differs from others with its superior quality papers completed for affordable prices. We accept orders of any difficulty because our team consists of many top experts, each of which has a Das MVZ mit Standorten in Traben-Trarbach und in Zell ist ein Baustein für die nahtlose Versorgung der ambulanten und stationären Patientinnen und Patienten. Neben der Radiologie deckt das MVZ am Standort Zell auch die Bereiche Frauenheilkunde sowie die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ab.

In need of a professional click to read more? We offer RAPID returns and affordable prices! Whether youve just completed your thesis, are submitting Christina Herhaus diagnostische Expertise umfasst ein breites Spektrum von der Allgemein- und Unfallchirurgie, Urologie sowie Orthopädie über die Neuroradiologie bis zur Erwachsenen- und Kinderradiologie. Für eine exakte Befundung hält das MVZ mit Roentgen, Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) sowie MR-Angiografie die unterschiedlichsten Bildgebungsverfahren vor. Dr. Herhaus kommt aus einer renommierten radiologischen Praxisgemeinschaft, die - in Anbindung an eine Klinik - mit ihrem breiten Leistungsspektrum das gesamte rechtsrheinische Köln als Einzugsgebiet versorgt.

"Wir sind glücklich, Christina Herhaus von der Leistungsfähigkeit unseres Zentrums überzeugt zu haben und dass wir sie für die Position der Leitenden Ärztin der Radiologie gewinnen konnten", freut sich Sabine Raimund. "Ich bin überzeugt davon, dass das MVZ und die Klinik gleichermaßen von ihrer umfassenden Expertise profitieren werden", bestätigt Manfred Sunderhaus, der zusammen mit Raimund die Geschäftsführung der ViaSalus als Einrichtungsträger innehat.

Zu den früheren Stationen von Herhaus gehören unter anderem von 2003 - 2010 Klinische Weiterbildungen in Koblenz und Neuwied. Ihre dortige Krankenhaus - und Praxistätigkeit hatte als Schwerpunkte die Allgemein- Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Erwachsenen- und Kinderradiologie sowie die spezielle Neugeborenen-Intensivdiagnostik. Nach der Facharztprüfung hat die promovierte Ärztin in einer Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik mit Querschnitt Zentrum mit dem Fokus auf die Diagnostik in der Unfallchirurgie, in der Orthopädie mit Rheumatologischem Schwerpunkt, der Neuroradiologie und bei der Bildgebenden Diagnostik der Tetraplegie, der Lähmung aller vier Gliedmaßen, klinische Erfahrungen gesammelt.

Competent bachelor thesis writing help. Help With Graphic Design Dissertation from PhD holders. Order now and enjoy fast writing, amazing content & quick turnaround Foto: MVZ Mittelmosel

www.klinikum-mittelmosel.de

www.mvz-mittelmosel.de