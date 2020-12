Neuer Verwaltungsdirektor

Phd Thesis In Computer Science And Engineering; Dissertation Editing; Contact Us . Are You Looking For Best Thesis Help? You Are Already Here! Get Success To get offers and updates. Super Affordable Quality Thesis Help Do you need help in finalising your research/thesis proposal to present your supervisor or do you have any brilliant ideas or topics to get started for the proposal or have you already started with the draft Als Verwaltungsdirektorin entwickelte Petra Hager-Häusler die Klinik in entscheidenden Punkten weiter: 1992 wurde die Klinik um das Laserzentrum erweitert, 1997 kam das Haus Sonnenberg hinzu, in dem heute die ambulante Dermatologie untergebracht ist. 1998 wurde das ambulante Venenzentrum eröffnet, 2006 das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Venenzentrum Bad Bertrich gegründet. 2011 gab es erstmals die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001: 2008 für den Bereich der medizinischen Kompressionsstrümpfe, 2018 wurde die Klinik nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

"Ich danke Frau Hager-Häusler für ihren großen Einsatz. Die Capio Mosel-Eifel-Klinik gehört heute zu den führenden und größten Venenkliniken Deutschlands. Zu diesem Verdienst hat Frau Hager-Häusler maßgeblich beigetragen", sagt Tim Wozniak. "Gleichzeitig möchte ich mich beim Ärzteteam und natürlich bei allen Mitarbeitern für ihr Engagement bedanken. Viele sind bereits seit mehreren Jahren, teilweise sogar seit Jahrzehnten bei uns. Die große Erfahrung und Kompetenz unseres Teams ermöglicht es uns, dass Venenpatienten sehr schonend mit modernsten, individuell ausgewählten Methoden behandelt werden können."

Tim Wozniak verfügt über mehrjährige Erfahrung im Klinikmanagement. Er ist Bachelor of Science im Fach Medizinökonomie und hat zudem den Studiengang Management in der Medizin mit dem Master of Business Administration abgeschlossen. Im Bereich der planbaren Operationen (elektive Eingriffe) hat er unter anderem neun Monate lang die Geschäftsführung der Helios Endo-Klinik in Hamburg unterstützt, die die größte Endoprothetik-Klinik in Europa ist. Durch die Betreuung weiterer Kliniken, die ausschließlich planbare Behandlungen anbieten, ist Wozniak mit den Ansprüchen der Patienten und den Prozessabläufen vertraut. Bei seiner Tätigkeit als Verwaltungsdirektor der Capio Mosel-Eifel-Klinik wird er vom stellvertretenden Verwaltungsdirektor Johannes Simon unterstützt. In seiner Freizeit engagiert sich Tim Wozniak ehrenamtlich in der Initiative Denkschmiede Gesundheit, die sich für ein generationengerechtes Gesundheitssystem einsetzt.

Fotos: privat

www.venen.de