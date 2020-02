Schwan überfahren

Gerolstein: Auto rollt in Kyll

Gerolstein. Am Freitagmorgen musste in Gerolstein ein Fahrzeug aus der Kyll geborgen werden. Ein 54-jähriger Mann aus der VG Gerolstein hatte am Freitagmorgen, 31. Januar, gegen 7.40 Uhr, sein Auto in Gerolstein auf dem Parkgelände des Landesbetrieb Mobilität abgestellt. Danach verließ er den Parkplatz. Laut Polizei war an dem Fahrzeug…