»Zukunftswald« für die Obere Kyll

Stadtkyll. 13 Schüler packten im Rahmen eines Projektes mit an und halfen bei der Renaturierung der Bachaue am Kerschenbach. Im Rahmen des Projektes »Obere Kyll – natürlich gut« wurde vor Kurzem ein Schulprojekt am Kerschenbach auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Stadtkyll umgesetzt. Die Kinder der 3. Klasse der St. Josef-Grundschule in Stadtkyll packten aktiv mit an bei der…