Zugbegleiterin bespuckt

Zusätzliche Impfangebote am Wochenende

Hunsrück/Nahe. Auch am kommenden Wochenende gibt's im Landkreis wieder zusätzliche Impfangebote. Am Samstag, 11. Dezember, impft in der Realschule Plus in Meisenheim. Am Sonntag gibt's den Piks zusätzlich in der Langenlonsheimer Gemeindehalle. Außerdem geht in Bad Sobernheim ein neuer Impfstützpunkt an den Start.

weiterlesen