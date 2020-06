Zigarettendiebe geschnappt

Ochtendung. Zwei Männer und eine Frau sind am Mittwochnachmittag, 3. Juni, in einem Supermarkt in Ochtendung beim Zigarettendiebstahl ertappt worden.Die Täter schafften es, so die Polizei, durch Ablenkung des Verkaufspersonals zahlreiche Zigarettenpackungen zu entwenden. Als die Diebstähle den Angestellten auffielen, flüchtete ein Täter aus dem Supermarkt. Durch das Eintreffen von Streifen der…