Autogottesdienst in Kirn

Kirn Stadt. "Ich möchte Euch einladen zu einem Autogottesdienst, den wir am kommenden Sonntag, 3. Mai, um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz "Auf Kyrau" in Kirn durchführen wollen. Das Motto des Gottesdienstes lautet: "Krise als Chance?!" Wir wollen gemeinsam für die momentane Situation beten und ermutigende geistliche Impulse an alle Besucher weitergeben, uns aber auch auf diesem Weg untereinder stärken", sagt Dirk Kunz von der Stadtmission.

