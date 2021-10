Dirk Passiwan neuer Bundestrainer

Trier. Dolphins-Coach Dirk Passiwan ist der neue Bundestrainer der deutschen Damen-Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball. Gleichzeitig beendet er seine Karriere als aktiver Spieler der Herren-Nationalmannschaft. In wenigen Wochen steht mit der Europameisterschaft in Madrid schon die erste große Herausforderung in seinem neuen Job an.