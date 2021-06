Sprachförderungsboxen verteilt

Mechernich. „Wir haben Mittel aus der Integrationspauschale erhalten und natürlich als erstes an unsere Schulen gedacht“, ließ Willi Göbbel von der Stadtverwaltung Mechernich in der Flüchtlingsunterkunft in der Friedrich-Wilhelm-Straße verlauten. Für jede Schule im Stadtgebiet wurde eine individuelle Box zusammengestellt. Ziel des Ganzen ist, spielerisch mehr Sprachbildung für individuelle Erfolge bei geflüchteten, beziehungsweise Kindern mit Migrationshintergrund zu erreichen. Dies soll den Betroffenen im schulischen Alltag, aber auch in Spielzeiten, zum Beispiel in der offenen Ganztagsschule zugutekommen.

