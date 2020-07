Hannes Tim

Deutschland: Abzug von 11.900 US-Soldaten

Spangdahlem. Am Mittwoch, 29. Juli, hat der US-amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper Klarheit in die Spekulationen um den Truppenabzug aus Deutschland gebracht: In einer Pressekonferenz im Pentagon (Washington, D.C.) kündigte er an, dass 11.900 Soldaten Deutschland verlassen werden.