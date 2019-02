Hoteldieb entwendet Tresore

Cochem. Ein ungebetener Gast hat in der Nacht zum Donnerstag, 21. Februar, ein Hotel in der Uferstraße in Cochem-Cond heimgesucht. Nachdem der oder die Täter gewaltsam in das Hotel eingedrungen waren, entwendeten sie Bargeld und zwei Möbeltresore. Hinweise an die Polizei Cochem unter: 0 26 71 / 98 40. Themenfoto: Archiv

