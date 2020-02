Isabella Katharina

Mobil- und Infopunkt nimmt Gestalt an

Bad Kreuznach Stadt. Die Arbeiten am neuen Mobil- und Infopunkt am Bahnhof gehen voran: In dieser Woche wurden große Deckenbalken an die Baustelle am Europaplatz geliefert. Mit Hilfe eines Autokrans hat die ausführende Firma Holzbau Lehmann aus Bad Kreuznach die schweren Balken aus Holz montiert.

