60-Jährige aus Trier vermisst

Trier. Die Polizei Schweich sucht nach Irina Stassevich. Die 60-Jährige ist zuletzt am Mittwochabend, 20. November, in ihrer Wohnung gesehen worden.Laut Polizei könnt sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden. Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr blieben bislang erfolglos. Irina Stassevich ist möglicherweise im Bereich beider Hände bandagiert. Über ihrer Kleidung ist nichts bekannt. Hin…