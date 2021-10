Ausgeblitzt: "Enforcement Trailer" auf A1 mit Farbe besprüht

Trier. Am heutigen Dienstagmorgen gegen 3.46 Uhr stellte eine Streife der Polizeiautobahnstation fest, dass einer der eingesetzten "Enforcement Trailer" auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Trier an der Anschlussstelle Föhren mit silberner Farbe besprüht wurde.