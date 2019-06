Null Toleranz gegen Umweltsünder

Mayen. Zigarettenkippen, Kaugummis, Kaffeebecher: Wer öffentliche Flächen mutwillig verschmutzt, muss in Mayen dafür gerade stehen. Das Wegwerfen von Abfall in der Öffentlichkeit ist längst kein Kavaliersdelikt mehr. Der Abfall schade nicht nur dem Stadtbild, sondern ist auch ein Problem für die Umwelt, so die Stadtverwaltung Mayen. Insbesondere das Entsorgen von Zigarettenkippen…