Vandalismus an der Schule

One might think, There is no one to see this online in Criminology, but it is definitely not the case when it comes to our team. There is most certainly someone who works with your specific subject. You can check out the relevant data about each of them and find the most suitable for your job. One of the most valuable testaments to our commitment to excellence is our customers are always recommending us to their friends. Mayen. Auf dem Schulgelände der Schule "Hinter Burg" hat es im Laufe des Samstag, 8. Januar, Sachbeschädigungen an zahlreichen Fenstern gegeben.Unbekannte Täter rissen eine Vielzahl von Führungsschienen für Rollläden aus den Halterungen und verteilten sie auf dem Schulgelände. Zudem wurde Müll aus einem Müllcontainer auf dem Schulhof verteilt. Die entstandene Schadenshöhe lasse sich, so die…