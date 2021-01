Lilli Marie

Was gilt im Corona-Winter?

Kreis Bernkastel-Wittlich. Ab dem 11. Januar gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen. Das Land hat eine Übersicht geschaffen, die erklären, welche Einrichtungen geschlossen bzw. geöffnet sind und welche Einschränkungen wo gelten.