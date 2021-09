Dressur- und Springturnier auf dem Thomashof

Mayen. Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. September, findet auf dem Thomashof das Reit- und Springturnier des Reit- und Zuchtvereins Mayen statt.Freitags finden unter anderem Jungpferdeprüfungen statt. Hier werden junge Pferde im Springsport in ihrer Springmanier und Rittigkeit und in der Dressur in Bewegungsablauf und Rittigkeit bewertet. Am Samstag stehen Dressur und Springprüfungen von der…