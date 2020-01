Rund 1500 süße Überraschung am Michelin Werktor

Bad Kreuznach Stadt. Es ist schon eine kleine Tradition geworden: Zum vierten Mal in Folge begrüßt Michelin Werkdirektor Christian Metzger gemeinsam mit weiteren Managern aus seinem Direktionsteam an den ersten Tagen im Jahr jeden Mitarbeiter mit einer süßen Neujahresbrezel am Werktor in Bad Kreuznach.