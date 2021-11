Aussteller für den Adventmarkt gesucht

Mayen. Jedes Jahr am ersten Adventwochenende öffnet der Mayener Adventmarkt im Burginnenhof und in der Genovevaburg seine Pforten. Im romantischen Ambiente der Burg bieten an fein geschmückten Ständen Handwerker, Künstler und Kaufleute ihre Geschenkartikel, außergewöhnliche Dekorationen sowie weitere weihnachtliche Artikel an. Der Eintritt ist frei. Lust als Händler oder…