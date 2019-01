Schüler profitieren vom Auslandspraktikum

Bitburg. Mit vielen neuen Erfahrungen und Eindrücken im Gepäck sind die Auslandspraktikanten der Theobald-Simon-Schule Bitburg von ihren dreiwöchigen Aufenthalten in Irland und Ungarn zurückgekehrt. Sieben Schülerinnen und Schüler der Theobald-Simon-Schule Bitburg hatten die Möglichkeit im Rahmen ihrer Ausbildung in einen Betrieb im europäischen Ausland hineinzuschnuppern. Darunter waren zwei Schülerinnen der Höheren Berufsfachschule Wirtschaft, drei Kauffrauen für Büromanagement, ein Tischler und ein Maler und Lackierer. Das Auslandspraktikum ist eine wichtige Erfahrung während der Ausbildung. Die Schülerinnen und Schüler erproben das selbstständige Leben und Arbeiten in einem Betrieb im Ausland, erweitern ihre Fremdsprachenkenntnisse und gewinnen einen Einblick in fremde Kulturen und Mentalitäten. Möglich wurde dieses Auslandspraktikum über das EU-Programm Erasmus+, das die Mobilität von Schülerinnen und Schülern durch die Vergabe von Stipendien während ihrer Ausbildung fördert. Nach ihrem Praktikum berichteten die Schülerinnen und Schüler ganz begeistert von ihrem Aufenthalt. Anna Werner fasste es wie folgt zusammen: „Durch die Zeit dort lernt man einfach so viel über die andere Kultur, aber auch über sich selbst. Ich bin sehr dankbar, dass ich so etwas Wunderbares erleben durfte." Auch Lea Müllers schwärmt: „Für mich war es eine gute Erfahrung und ich würde auf jeden Fall jedem, der die Chance bekommt, raten diese zu nutzen!" Die Theobald-Simon-Schule Bitburg zertifiziert dieses Auslandspraktikum mit dem EUROPASS, einem europäischen Dokument, das qualifiziert einen Auslandsaufenthalt bescheinigt. Mit diesem Zertifikat können die Teilnehmer/innen ihre Bewerbungsunterlagen gewinnbringend ergänzen. Schulleiter Ralf Loskill, gratulierte persönlich und überreichte den EUROPASS an Lea Müllers, Anna Werner, Patrick Schuh, Irene Ehimamiegho, Markus Müller, Tanja Winandy und Julia Kauth.

