Fehlen 220 Plätze in den Kindergärten?

Remagen. In Remagen stehen zahlreiche Kinder auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz. Die Stadt sucht nach kurzfristigen Lösungen.Seit April hat die Stadt Remagen Hinweise darauf, dass bis zum Sommer 2020 noch 220 Kinder auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz stehen. In Kripp warten derzeit 84 Kinder, in Remagen 55 Kinder, in Unkelbach und Oedingen 34 Kinder und in…