Sieben Corona-Fälle im Monschauer Land

Altkreis Monschau. Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Seit Ende Februar 2020 wurden insgesamt 26.738 nachgewiesen Infizierte gezählt. Das sind gegenüber der Meldung von Mittwoch, 14. Juli, 38 Fälle mehr. Aktuell sind 126 Menschen nachgewiesen infiziert. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Kommune Aktiv Gesamt Aachen 76 11442 Alsdorf 9 2512 Baesweiler 2 1510 Eschweiler 6 2750 Herzogenrath 15 2141 Monschau 2 410 Roetgen 3 351 Simmerath 2 595 Stolberg 7 3039 Würselen 4 1987 noch nicht lokal zugeordnet 1 Gesamtergebnis 126 26738 Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 588. „Inzidenzstufe 0“ auch in der StädteRegion Aachen In der StädteRegion Aachen gilt die in der Coronaschutzverordnung NRW neu eingeführte „Inzidenzstufe 0“. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist heute für die StädteRegion Aachen eine Inzidenz von 12 aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes liegt bei 10. Weitere Informationen findet man auf dem Dashboard des RKI unter https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/ Da bei den niedrigen Zahlen schon kleinere Ausbrüche einen relevanten Effekt auf die Inzidenzen haben, hat das Land geregelt, dass eine automatische Hochstufung in die Inzidenzstufe 1 (mit allen bis gestern gültigen Regelungen) erst vorgenommen wird, wenn der Wert einer Sieben-Tages-Inzidenz von 10 wieder acht Tage hintereinander überschritten wird. Aktuell ist die 7-Tages-Inzidenz von 10 am zweiten Tag hintereinander überschritten. Die Coronaschutzverordnung gilt bis zum 5. August. Die aktuellen Regelungen und die gesamte Verordnung findet man unter: https://www.land.nrw/corona Ab sofort bieten Impfbusse aufsuchende Impfungen in der StädteRegion an. Sie werden vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen, in Fußgängerzonen und in dafür vorgeschlagenen Stadtteilen Station machen. Auch hier werden sehr niedrigschwellig und ohne Voranmeldung Impfungen angeboten. Der Impfstoff kann frei gewählt werden. Es sind wie im Impfzentrum Erst- und Zweitimpfungen ohne Termin möglich. So steht der Impfbus am Sonntag, 18. Juli, von 11 bis 18 Uhr am Antoniushof in Rurberg.Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Seit Ende Februar 2020 wurden insgesamt 26.738 nachgewiesen Infizierte gezählt. Das sind gegenüber der Meldung von…

