Umfangreiche Straßenbaumaßnahmen

Ahrhütte. Am Montag, 1. März, beginnt die Straßen.NRW Regionalniederlassung Ville–Eifel gleich mit zwei umfangreichen Straßenbaumaßnahmen. Zum einen wird Fahrbahn der Bundesstraße 258 zwischen Ahrhütte und Blankenheim-Oberahreck erneuert, zum anderen wird die Landstraße 110 zwischen Dahlemer Binz und Schmidtheimer Straße in Dahlem voll gesperrt.