Ausgangssperre wird aufgehoben

Ahr. Im Kreis Ahrweiler wird die "Bundesnotbremse" ab dem morgigen Donnerstag gelöst. Die Geschäfte dürfen dann wieder öffnen.Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat am gestrigen Dienstag sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis gemeldet - jeweils zwei in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, der Stadt Remagen und der Verbandsgemeinde Brohltal sowie eine in der Gemeinde…