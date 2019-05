BD Rowa erweitert sich

Kelberg. BD Rowa investiert zehn Millionen Euro in die Erweiterung der Firmenzentrale in Kelberg.Mit einem symbolischen Spatenstich startete das Unternehmen BD Rowa mit der Erweiterung der Firmenzentrale am Standort Kelberg. Insgesamt zehn Millionen Euro wird der Marktführer für Kommissionierautomaten für Apotheken in den Neubau investieren, der…