Unbekannte stehlen 500 Pakete Windeln aus Lastwagen

Euskirchen. 500 Pakete mit jeweils 24 Windeln stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag, 18. Juli, von einem Lkw-Auflieger am Narzissenweg. Nachdem der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug Mittwochnachmittag an der Procter- und Gamble-Straße beladen hatte, suchte er zum Übernachten im Fahrzeug einen Parkplatz am Narzissenweg auf. Als er vor Fahrtantritt am Donnerstagmorgen sein Fahrzeug…