Müll illegal entsorgt

Wershofen. Bislang Unbekannte lagerten zum Samstag, 9. Januar, mehrere Kubikmeter Sperrmüll auf einem Wiesengelände unmittelbar an der L73 bei Fuchshofen ab. Nach den vorgefundenen Spuren zu urteilen, wurde dabei das genutzte Transportfahrzeug von der L73 rückwärts in einen Wirtschaftsweg gefahren und von dort der Müll auf der Wiese abgekippt. Neben altem Mobiliar wurden unter anderem eine Kühltruhe, ein…