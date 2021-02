„Der Zoch kütt nit …!"

VG Adenau. „Äwwer Kamelle jidd et doch!". Eine nette karnevalistische Geste der KG Rot-Weiß Adenau 1959.Auch wenn der große Verbandsgemeindezug der KG Rot-Weiß Adenau 1959 in diesem Jahr aus den bekannten Gründe ausfallen muss, wird es zumindest Kamelle geben! Die KG hat beschlossen am kommenden Sonntag rund 2.500 bunte Karnevalstüten mit leckerem…