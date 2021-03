Sichere Zukunftsperspektive für Himmerod

Eifel. Das Bistum Trier beabsichtigt, ab dem Jahr 2024 im ehemaligen Konventgebäude des Klosters Himmerod im Verbund mit der Klosterkirche das zentrale Jugendhaus der Diözese anzusiedeln. Das hat Bischof Dr. Stephan Ackermann am 4. März in Trier bekannt gegeben. Ingesamt will das Bistum rund 15 Millionen Euro investieren