Wittlich: Einbruch in Bäckerei-Filiale

Wittlich. Am Sonntag, 24. Januar, drangen mehrere unbekannte Täter in eine Bäckerei-Filiale in Wittlich-Wengerohr ein. Sie stahlen sie einen ca. 750 kg schweren Tresor mit Bargeld.