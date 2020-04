Taro und Aron

Süße Überraschung für Schüler

Prüm. Die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule in Prüm können sich zum Schulstart nach der Corona-Krise über eine süße Überraschung freuen.Schon zu Ostern hatte der Förderverein Bickendorf hilft e.V. gemeinsam mit der Ortsgemeinde über 85 Ostertüten gepackt über Menschen in der Zeit der Corona-Krise eine Freude bereitet. Dank den Sponsoren, Hans-Peter Fuchs vom Rewe Markt in Prüm und…