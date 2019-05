Valentina Maria

Warnstreiks in der Eifelhöhen-Klinik Marmagen

Marmagen. In der Eifelhöhen-Klinik Marmagen kommt es in dieser Woche zu Warnstreiks. Von Montag, 27. Mai, bis Freitag, 31. Mai, wird ein Teil der Beschäftigten nach Auskunft von Arno Appelhoff, ver.di-Verhandlungsführer in der aktuellen Tarifauseinandersetzung, die Arbeit niederlegen. Am Feiertag Christi Himmelfahrt, 30. Mai, werde nicht gestreikt. Tatsächlich versammelten sich am Montagmorgen, 27. Mai, rund 70 Beschäftigte in der Nähe des Haupteingangs der Eifelhöhen-Klinik und forderten mehr Lohn für ihre Arbeit ein.