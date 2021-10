Cochemer Kindergarten wegen Corona geschlossen

Cochem. Der städtische Kindergarten in Cochem wurde heute vorrübergehend geschlossen. Nach Informationen des WochenSpiegel haben sich dort zwei Erzieherinnen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Eltern der Kinder wurden heute informiert und mussten ihre Kinder vorzeitig in der Kita abholen. Insgesamt steigt die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis an. Allein in den vergangene 24 Stunden haben sich 14 Cochem-Zeller mit dem Virus infiziert. Der Inzidenzwert ist auf 52,14 gestiegen. Der städtische Kindergarten in Cochem wurde heute vorrübergehend geschlossen. Nach Informationen des WochenSpiegel haben sich dort zwei Erzieherinnen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Eltern der Kinder wurden heute informiert und mussten ihre…

