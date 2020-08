Ein Trend, der in diesem Jahr in keinem Interieur fehlen sollte, sind Naturmaterialien: Sehr beliebt sind Möbelstücke aus verschiedenen Hölzern wie Buche, Eiche oder Mahagoni, die eine warme und natürliche Atmosphäre im Zuhause schaffen. Die Holzmaterialien finden sich in Böden oder auch Möbeln wieder – ob Vitrinen, Sideboards oder Esstische. Auch ein Bett und Nachtschrank aus Holz sind angesagt und unterstützen das gemütliche Ambiente im Schlafbereich. Mit seiner zeitlosen Optik lässt sich Holz zu verschiedenen Wohnstilen kombinieren. Daneben stehen auch natürliche Elemente wie Marmor und Stein hoch im Kurs, die in Form von Wandverkleidungen oder -verzierungen besonders toll zur Geltung kommen. Auch Möbel und Wohnaccessoires aus Natursteinen sind ein schöner Blickfang in der Einrichtung.

Weniger ist mehr – minimalistischer Wohnstil im Fokus

In dieser Saison lautet das Motto ganz klar „Weniger ist mehr“ – denn im Fokus steht besonders das minimalistische Wohnen. Hierbei geht es um klare Linien, reduzierte und zurückhaltende Looks und dezente Farben. Für diesen Einrichtungsstil eignen sich Möbel im geradlinigen und zeitlosen Design und hellen Farben, schlichte Wände in Tönen wie Weiß, Creme oder Grau sowie Holzböden in naturbelassener Optik optimal. Auf knallige Farben, Muster, Verzierungen und Verschnörkelungen sollte dagegen verzichtet werden. Auch bei den Deko-Elementen sollte man besonders sparsam sein und gezielt mit wenigen Elementen Akzente setzen. Eine passende Wahl sind beispielsweise einzelne Bilder an der Wand oder Vasen auf Kommoden und Sideboards. Für Gemütlichkeit in der minimalistischen Einrichtung sorgen Wohnaccessoires wie Zierkissen und kleine Teppiche. Wer sein Zuhause minimalistisch neu erfinden will, findet online eine große Auswahl an Möbeln und Einrichtungsgegenständen, die Funktionalität und zeitloses Design in sich vereinen.