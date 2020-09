Welcher Casino-Spieler hat nicht schon einmal von einem Trip nach Las Vegas geträumt? Einmal persönlich in legendären Casinos wie dem MGM Grand oder Wynn einzukehren und dort an den Tischen sein Glück versuchen – diese Erfahrung ist für jeden echten Spieler sicherlich das höchste der Gefühle.

Es gibt zwar auch in Deutschland Casinos, aber diese können nicht ganz mit den riesigen Glücksspiel-Tempeln mithalten, die Las Vegas zu bieten hat. Selbst Freispiele im Internet sind kein echter Ersatz für einen richtigen Casinobesuch. Die digitalen Versionen der Automaten und Tischspiele machen zwar Spaß, aber das echte „Casinofeeling“ kommt dabei einfach nicht auf.

Es muss also ein echtes Casino sein, wenn man sich wirklich wie James Bond oder Rain Man fühlen kann. Doch stehen die größten Casinos eigentlich in Las Vegas? Oder liegen sie vielleicht doch woanders? Diese Frage wollen wir heute beantworten, indem wir einen Überblick auf die größten Casinos der Welt geben. Diese Einrichtungen bieten alles, was das Spielerherz begehrt, und noch viel mehr nebenbei.

Platz 1: WinStar World Casino, Oklahoma, USA (182.000 m²)

Das absolut größte Casino der Welt steht in Oklahoma in den USA. Mit einer Fläche von unglaublichen 182.000 m² bietet das Casino Platz für eine riesige Auswahl an Spielen. Über 7.000 Automaten und 100 Spieltische befinden sich im WinStar World Casino. Zu den angebotenen Spielen zählen natürlich alle Klassiker. Neben Video Slots kann man im Casino auch Blackjack, Roulette, Baccarat, Poker und viele andere Titel genießen.

Und auch abseits von den Tischen hat das WinStar World Casino einiges zu bieten. Die Anlage umfasst einen kompletten Golfkurs sowie einen Nachtclub, mehrere Pools und ganze 17 Restaurants. Als wäre das noch nicht genug, gibt es dort auch noch ein Theater mit 3.500 Sitzplätzen und ein Stadion mit 7.700 Plätzen. Im Prinzip ist das WinStar World Casino damit wie eine kleine Stadt und bietet ein riesiges Angebot an Glücksspiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Platz 2: Venetian Macau, Macau, China (166.000 m²)

Den zweiten Platz belegt das Venetian Macau in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau. Das Casino wird von der gleichen Gruppe betrieben, die bereits das gleichnamige Casino in Las Vegas besitzen. Das Thema der Casinos stellt dabei die berühmte italienische Stadt Venedig nach – inklusive zahlreicher Kanäle, Gondeln und sogar einem künstlichen blauen Himmel, der im inneren die Decke verziert.

Mit einer Fläche von knapp 166.000 m² war das Venetian Macau für eine Zeit lang das größte Casino der Welt. Im Gegensatz zum Venetian Las Vegas bietet die Einrichtung in Macau jedoch ein wesentlich größeres Portfolio an Spielen und anderen Angeboten. Auf 39 Stockwerken finden Spieler über 6.000 Automaten und 800 Spieltischen. Damit ist das Spieleangebot sogar noch größer als das des WinStar World Casinos. Und natürlich gibt es im Venetian Macau einige zusätzliche Einrichtungen, damit nicht nur Fans von Glücksspiel auf ihre Kosten kommen.

Neben einer Fülle an Restaurants und Bars bietet das Casino auch eine Halle für Konzerte, Aufführungen oder spezielle Veranstaltungen, die Platz für insgesamt 15.000 Besucher bietet. Somit können dort auch viele große Veranstaltungen gehalten werden. Wer einmal in Macau ist, sollte unbedingt einen Abstecher in das Venetian Casino machen.

Platz 3: City of Dreams, Macau, China (128.000 m²)

Auch unser dritter Platz liegt in der chinesischen Glücksspielmetropole Macau. Die Stadt hat in den letzten Jahrzehnten still und heimlich Las Vegas überholt und gilt nun als das echte Zentrum für Glücksspiel in der Welt. Das liegt vor allem an Casinos wie dem City of Dreams. Auf stolzen 128.000 m² bietet das Casino mehr als genug Platz, um alle Arten von Glücksspielen zu beherbergen.

Mit einer Anzahl von mehr als 1.500 Automaten und über 450 Spieltischen hat das City of Dreams vielleicht die größte Auswahl an Slot-Spielen überhaupt. Auch hier gibt es neben dem Glücksspielangebot noch viele andere Dinge zu finden, einschließlich einer Vielzahl an Restaurants, Bars, Spas und Einkaufsmöglichkeiten. Auch ganze vier Hotels sind auf dem Gelände zu finden.

Kurz gesagt dürfte es einem Besucher des City of Dreams so schnell nicht langweilig werden. Die Anlage hat eines der reichhaltigsten Angebote von allen Casinos weltweit und war ein wichtiger Grund, warum sich Macau zu einer so beeindruckenden Stadt entwickelt hat.

Platz 4: Foxwoods, Ledyard, USA (103.000 m²)

Zurück in den USA finden wir unseren Eintrag für den vierten Platz. Das Foxwood Casino in Ledyard in den USA hat mit einer Fläche von über 103.000 m² genug Platz, um eine kleine Stadt zu beherbergen. Auch für Spieler gibt es hier genug Auswahl, denn das Foxwood Casino vereint tatsächlich vier Casinos in einer einzigen Anlage.

Dort finden sich mehr als 3.400 Automaten und über 250 Spieltische. Natürlich werden alle wichtigen Spiele hier angeboten. Fans von Video Slots, Blackjack und Roulette kommen also genauso auf ihren Geschmack wie Poker- oder Baccarat-Enthusiasten.

Platz 5: Wynn Macau, Macau, China (82.000 m²)

Unser fünfter Platz führt uns zurück nach Macau. Dort befindet sich das Wynn Macau, das mit einer Fläche von stolzen 82.000 m² aufwarten kann. Genau wie beim Venetian Macau, handelt es sich auch hierbei um einen Ableger des gleichnamigen Casinos in Las Vegas. Und auch dieses ist weit größer als das Original in den USA.

Das Glücksspielangebot des Wynn Macau umfasst Hunderte von Spieltischen und Tausende von Automaten. Ein weiteres Highlight ist der Brunnen vor dem Eingang des Casinos, der einmal pro Stunde eine Lichtshow im Stile des Belagio Casinos in Las Vegas zeigt. Auch das Wynn Macau ist bei einem Trip in die Stadt definitiv ein Pflichtbesuch.

Fazit

So unglaublich es auch klingen mag, befindet sich kein einziges Casino aus Las Vegas in der Top 5 der größten Casinos der Welt. Der Grund dafür ist wohl ganz einfach darin zu finden, dass in der amerikanischen Glücksspielmetropole nicht so viel Platz ist wie an anderen Orten. Zumal die Casinos dort alles andere als klein sind, nur eben nicht so groß wie unsere anderen Einträge.