- Glücksspiel – dieses wird in jedem Land einzeln geregelt. Während in Frankreich noch ein einziges Glücksspielgesetz gilt, gibt es in Deutschland praktisch 16 einzelne Regelungen. Der Föderalismus tritt hier wieder gezielt in den Mittelpunkt.

- Landesgesetze – sie basieren auf dem alten Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2021. Damals wurde das Online-Glücksspiel nur stiefmütterlich behandelt und sogleich den staatlichen Lotto- und Oddset-Anbietern zugesprochen. Schleswig-Holstein bildete eine Ausnahme und schloss sich dem Vertrag erst später an. In der Zwischenzeit vergab das Bundesland eigene Glücksspiellizenzen, die zuletzt auch noch verlängert wurden.

Rein aus deutscher Sicht agiert das Online-Glücksspiel bis zum endgültigen Staatsvertrag in einer Grauzone, wurde aber aufgrund der EU-Regelungen geduldet. Mit der jetzigen Übergangsregelung, die allen Anbietern, die bereits jetzt die Voraussetzungen aus dem nächsten Glücksspielstaatsvertrag erfüllen, zusteht, wird somit eine gedachte legale Vorablizenz in Deutschland geboten.

Das bisherige Regulierungschaos hat ein baldiges Ende. Somit dürften bis zum Sommer auch die Gegenmaßnahmen endlich umfassend geklärt werden, denn sie sorgen auch jetzt noch für Ärger. Gerade die Glücksspielwerbung fiel in den vergangenen Monaten oft negativ auf. Das lag aber nicht allein an der Werbung, sondern an ihrer Ausstrahlung: Ein Casino, welches nach deutschem Recht nur für Bürger in Schleswig-Holstein offen agieren kann und sonst in der Grauzone liegt, kann nicht in Bayern werben. Mit einer bundesweiten Lizenz ist das Problem natürlich vom Tisch.