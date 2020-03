Tipp: Ein Vergleichsportal kann dann sinnvoll sein, wenn die einzelnen Datensätze verglichen werden – und nicht das, was in der größten Schriftart oder durch eine bunte Umrahmung förmlich ins Auge stechen soll. In der Praxis bedeutet das: Natürlich lassen sich Vertragsleistungen von Versicherungen gut online vergleichen, schließlich sehen Verbraucher dabei auf den ersten Blick, was die Anbieter im Versicherungsfall leisten und was nicht. Wenn es allerdings um die Gebührenberechnung geht, dann sollte besser selbst der Taschenrechner gezückt werden. Im Idealfall gehen Endverbraucher so vor: Sie suchen online nach einem interessanten Angebot und lassen sich darüber von einem unabhängigen Berater aus der Region informieren. So gehen Online- und Offline-Welt buchstäblich Hand in Hand.