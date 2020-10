Grundsätzlich gilt beim Surfen im Internet, dass man nur so viele Daten wie nötig und so wenig wie möglich von sich preisgeben sollte. Vor allem Daten wie wichtige Passwörter und Pin-Codes dürfen auf keinen Fall offengelegt werden. Auch die Telefon- oder Handynummer sollte möglichst nicht im Internet angegeben werden. Solche Daten können ganz leicht von Hackern abgegriffen werden. Sind sie erst einmal in ihre Hände gefallen, sind sie in der Lage eine Menge Schaden damit anzurichten. Deshalb sollte man seine Daten nur vertrauenswürdigen Stellen offenbaren und auch nur dann, wenn es wirklich notwendig ist.