Besonders im Beruf spielt die passende Kleidung eine wichtige Rolle: Man möchte einen gepflegten Eindruck hinterlassen, einen selbstsicheren Auftritt hinlegen und den nötigen Respekt erlangen. In vielen Berufsgruppen gibt es bestimmte Dresscodes, welche die Kleiderordnung bereits vorgeben – beispielsweise im Bankwesen, in der Versicherungsbranche oder in Anwaltskanzleien. Dabei existieren ganz unterschiedliche Vorschriften für die Berufskleidung, die von Business Casual über Business Attire bis Smart Casual reichen. Damit auch Sie stilsicher im Büro unterwegs sind, verraten wir Ihnen hier verschiedene modische Business-Looks für trendbewusste Frauen.

Der feminine Klassiker: Bluse, Bleistiftrock und Blazer

Wer der Suche nach passender Kleidung für einen seriösen Auftritt im Büro ist, sollte auf formelle, stilvolle und hochwertige Textilien setzen. Ein absoluter Klassiker ist ein eleganter und femininer Look mit einer Bluse, einem Bleistiftrock und Blazer. Die Kleidungsstücke sollten in schlichten Tönen ohne Prints sowie mit klassischen Schnitten ausgewählt werden. Ideal geeignet ist eine weiße oder hellgraue Baumwoll- oder Chiffonbluse, die Sie zu einem dunklen Blazer und schwarzen Bleistiftrock kombinieren können. Wer ein Fan von Mustern ist, kann auch einen Blazer oder Rock mit feinen Nadelstreifen in gedeckten Farben tragen. Zu diesem schicken Business-Outfit passen Pumps oder Ankle Boots aus Glatt- und Wildleder mit kleinem Absatz perfekt. Abgerundet wird der Look durch eine passende Tasche wie eine zeitlose Office-Bag. Wenn Sie Schmuck tragen möchten, entscheiden Sie sich für eine filigrane Halskette oder kleine, edle Kreolen.

Inspirationen für lockere, lässige Styles im Beruf

Es gibt viele Berufsgruppen, in denen keine strenge Kleiderordnung herrscht und das Outfit locker sowie lässiger sein darf. Doch Vorsicht: Der gewählte Look sollte trotzdem zu einem angemessenen, professionellen Auftritt beitragen – auf Jogginghosen, bauchfreie Oberteile und zerrissene Hosen sollten Sie daher verzichten. Eine tolle Option dagegen ist eine figurschmeichelnde Jeans in Dunkelblau oder Schwarz, die Sie zu einem Blusenshirt sowie dünnem Pullover oder Blazer tragen können. Schöne Loafers oder Schnürschuhe runden das Business-Outfit ab. Ein wenig sportlicher wird der Style durch Sneakers, die am besten im schlichten Design gewählt werden sollten. Daneben sind auch Paperbag-Hosen lässig und super stylisch: Die Trendteile lassen sich mit Langarmshirt, Bluse und dünnen Rollkragenpullover kombinieren. Bei der Wahl der Schuhe setzen Sie am besten auf Pumps oder Ballerinas in Farben wie Schwarz, Beige, Grau oder Blau. Auch modische Slipper lassen sich hervorragend zu den locker sitzenden Paperbag-Hosen tragen.

Für einen stilvollen Eindruck – Hosenanzug und Kostüm

Eine weitere elegante und geschmackvolle Variante für den Geschäftsalltag bieten Hosenanzüge und Kostüme. Klassisch und zeitlos sind Modelle in gedeckten Tönen wie Dunkelblau, Schwarz und Anthrazit. Wer hellere Farben favorisiert, entscheidet sich für ein Outfit in Beige, Creme oder Hellgrau. In einigen Berufsgruppen sind auch Kostüme in modernen und auffälligen Nuancen wie Türkis, Pink und Lachsfarben erlaubt. Dabei bestehen Kostüme in der Regel aus einer Kombination aus Jacke und Rock, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Wenn Sie einen Hosenanzug im Beruf tragen möchten, dann können Sie diesen ideal zu einer klassischen Hemdbluse in schlichten Farben wie Weiß und Schwarz kombinieren. Für einen aufrechten Gang und eine gute Silhouette empfiehlt sich das Tragen von Schuhen mit einem kleinen Absatz. Gut geeignet sind runde oder leicht spitze Pumps oder Slingpumps in zeitlosen Designs. Auf verspielte Details wie Schleifen, Verzierungen oder Steinchen sollten Sie eher verzichten. Wenn Sie eine flache Alternative bevorzugen, dann sind hochwertige Schnürschuhe und Loafers eine gute Wahl.