Wie verkaufen Sie Ihre Uhr zum Bestpreis?

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, die Armbanduhr zu verkaufen, dann begeben Sie sich zwangsläufig in ein Haifischbecken aus Sammlern und Händlern, die alles daran setzen, mit Ihrer Uhr ein Schnäppchen zu machen. Deshalb ist beim Privatverkauf einer Uhr stets Vorsicht geboten.

Wenn Sie sich nicht mit Uhren auskennen und in diesem Fall neues Terrain betreten, dann sollten Sie von Online-Marktplätzen vorerst Abstand halten. Stattdessen bietet es sich an, einen stationären Händler in Ihrer Nähe aufzusuchen und Ihre Uhr an diesen zu verkaufen. Sofern der Händler die Uhr direkt ankauft, werden Sie dort allerdings in den seltensten Fällen auch einen wirklich guten Preis erhalten. Denn schließlich wird der Händler Wert auf eine für ihn lohnende Mage legen.

Weitaus sicherer sind zertifizierte Online-Händler, die auf den An- und Verkauf von Uhren spezialisiert sind. Bei Anbietern wie dem Berliner Unternehmen Watchmaster können Sie Ihre Uhr schnell und unkompliziert – und vor allem risikofrei – im Internet verkaufen. Um Ihre Uhr bewerten zu lassen, füllen Sie ein kurzes Online-Formular auf der Webseite aus, schicken Ihre Uhr anschließend zur Authentifizierung kostenfrei und vollversichert in die Uhrmacherwerkstatt von Watchmaster, wo diese gegebenenfalls repariert und aufbereitet wird. Zunächst einmal erhalten Sie nach der Überprüfung der Uhr ein kostenloses und unverbindliches Angebot.

Wichtig zu wissen: Ihre Uhr befindet sich bei Watchmaster für ein Jahr in Kommission. Dies bedeutet wiederum, dass Watchmaster bereits aus eigenem Interesse versucht, Ihre Uhr zum Bestpreis zu verkaufen. Händler wie Watchmaster erweisen sich daher als einfache, schnelle und vor allem sichere Möglichkeit, Ihre Luxusuhr zu verkaufen. Interessant ist auch, dass sich das Unternehmen dabei nicht ausschließlich auf vintage Modelle beschränkt. Wenn Sie zum Beispiel erst letztes Jahr eine Uhr von sagen wir Omega oder Jaeger-LeCoultre gekauft haben und diese, aus welchen Gründen auch immer, nun doch wieder verkaufen möchten, steht Watchmaster Ihnen auch in diesem Fall unterstützend zur Seite. Im Optimalfall können Sie Ihre derzeitige Uhr dann sogar gegen eine andere, gleichwertige Uhr eintauschen oder für ein höherwertiges Modell in Zahlung geben.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Uhr können Sie sich eine passendere Armbanduhr zulegen oder den nächsten Sommerurlaub bezahlen. Ein langweiliger Dachbodenfund oder ein aus der Mode geratenes Erbstück kann so zu einer wahren Freude für Sie oder Ihre Liebsten werden.