Der Druck wächst jedoch nicht nur auf die Kleinen, sondern auch auf große Marken wie Nestlé und Co. Mit größter Mühe werden auch sie partiell boykottiert, was deutlich anstrengender für die Supermärkte ist, als einen vergleichsweise kleinen Erzeuger im Preis zu drücken. Doch auch wenn zunehmend die Stimmen und Forderungen der Erzeuger die Märkte durchdringen, so bleibt die Tatsache doch oftmals ungehört, dass einem Erzeuger von einem Verkaufspreis von einem Euro gerade mal 20 Cent bleiben. Für viele Lebensmittel ließe sich in der Herstellung dieser Preis selbst dann nicht verwirklichen, wenn argumentiert wird, dass günstige Preise über eine entsprechend hohe Quantität zu erreichen wären.

Erschwerend hinzu kommt nun auch die Problematik, dass sich die Essensgewohnheiten und der Absatz der Lebensmittel in Gastronomiebetrieben verändert haben, was ganz konkret diese Frage aufwirft: Der Bedarf an Pommes ist rapide in den Keller gefallen – doch was passiert mit den ganzen Kartoffeln, die extra dafür angebaut und geliefert wurden? Um 12 Prozent gesunken ist der Preis für Kartoffeln, auch die Preise für Fleisch sind gesunken, weil inländische Großabnehmer (=Gastronomiebetriebe) fehlen und der Export stagniert. Darüber hinaus lässt sich eine deutliche Preissteigerung in puncto Frischwaren beobachten. Die Preise für Obst und Gemüse sind um durchschnittlich 30 Prozent gestiegen. Grund für die teuren Frischwaren sind einerseits die Hygienebedingungen, die verschärft und teurer wurden. Zudem fehlen vielerorts Erntehelfer, was ebenfalls die Preise in die Höhe treibt.