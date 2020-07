Der Verkauf der Westspiel ist beschlossene Sache. Am 28. Mai wurde das umstrittene Vorhaben im Düsseldorfer Landtag endgültig durchgewunken. Doch die Opposition ist mit diesem Ergebnis nicht zufrieden. Sie hat das Vorhaben von Anfang an kritisiert. Und seit einem Bericht im Spiegel Anfang diesen Monats steht der Vorwurf im Raum, die Gewinne der Westspiel seien künstlich heruntergerechnet worden, um den Privatisierungsplänen Vorschub zu leisten. Die SPD wollte zu diesem Thema in einer Sondersitzung am 10. Juli mehr erfahren, konnte aber keinen Durchbruch erzielen. Es scheint nicht so, als ob es der Opposition noch gelingen könnte, die Privatisierung in letzter Minute abzuwenden. Aber was war eigentlich der Hintergrund für den Streit? Und was bedeutet der Verkauf der Spielbanken für das Land Nordrhein-Westfalen?